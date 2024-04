Raphael Bahia é o técnico do time sub-20 B do Flamengo - Foto: Raphael Torres

Publicado 05/04/2024





"Feliz por completar 50 jogos à frente da instituição Clube de Regatas do Flamengo. Uma marca que pessoalmente falando significa muito para mim, por tudo que conquistamos até aqui e pelo peso da camisa que represento. Que seja a primeira de muitas”, escreveu o treinador. Rio - Raphael Bahia comemorou mais uma marca importante no Flamengo. Depois de completar um ano no clube da Gávea , ele chegou aos 50 jogos na base do Rubro-Negro. Raphael soma 32 vitórias, sete empates e 11 derrotas. Além disso, sob seu comando, o time marcou 88 gols e levou apenas 38."Feliz por completar 50 jogos à frente da instituição Clube de Regatas do Flamengo. Uma marca que pessoalmente falando significa muito para mim, por tudo que conquistamos até aqui e pelo peso da camisa que represento. Que seja a primeira de muitas”, escreveu o treinador.

Raphael Bahia chegou ao Flamengo em 2023 para comandar a equipe sub-16. No entanto, neste ano, precisou assumir o Rubro-Negro na Copinha logo após o término da fase de grupos, já que Mario Jorge e 12 jogadores retornaram ao Rio para o Campeonato Carioca

Apesar dos desfalques, ele conduziu os Garotos do Ninho até a fase semifinal. Com o trabalho de destaque na Copa São Paulo 2024, Raphael foi promovido do sub-16 para o sub-20 B.

No clube, ele já conquistou três títulos: a Flamengo Adidas Cup Sub-16; a Brasil Soccer Cup Sub-16; e a Liam Brady Cup Sub-16 (invicto).