Publicado 05/04/2024 09:00

Rio - Recuperado de uma operação renal e com boas possibilidades de voltar a jogar antes do esperado, Gerson, de 26 anos, pode dar mais uma opção criativa ao meio-campo do Flamengo. O jogador foi um dos principais garçons rubro-negros no ano passado e poderá dividir as ações com Arrascaeta em breve.

Atualmente, o uruguaio é disparado o jogador que dá mais assistências no meio do Flamengo. Foram cinco na temporada. Nicolás de La Cruz e Erick Pulgar, os outros dois titulares do setor, deram uma assistência. Os atacantes Luiz Araújo, com três, e Everton Cebolinha, com dois, deram passes mais decisivos que os jogadores de meio-campo do Flamengo.



Com apenas seis jogos na temporada, Gerson tem uma assistência. No ano passado, o meia marcou seis gols e deu 11 assistências. Foi o seu ano com mais participações diretas em gols com a camisa do Flamengo. Ele foi o segundo jogador com mais assistências.



Na ocasião, novamente, Arrascaeta foi o líder no fundamento com 13 passes para gols. Everton Cebolinha ficou na terceira colocação em 2023, tendo dado 10 assistências para o Flamengo na temporada passada.