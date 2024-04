Pedro - Gilvan de Souza /CRF

PedroGilvan de Souza /CRF

Publicado 04/04/2024 08:51

Rio - Artilheiro do Flamengo na temporada e novamente vivendo um grande momento, Pedro, de 26 anos, tem sido o destaque absoluto do ataque rubro-negro em 2024. O centroavante foi responsável por 41% dos gols marcados pelo clube carioca até o momento neste ano.

No total, o Flamengo atuou em 15 jogos e balançou as redes em 29 oportunidades. Pedro foi o responsável por anotar 12 gols. O atacante é o artilheiro do Campeonato Carioca com 11 finalizações precisas e foi o único atleta rubro-negro a marcar na Libertadores.



Depois de Pedro, três jogadores do Flamengo rivalizam na artilharia. Arrascaeta, Léo Pereira e Everton Cebolinha marcaram três vezes. Apesar de terem números importantes, eles estão bem distantes da eficiência ofensiva do goleador.



No Flamengo desde 2020, Pedro entrou em campo em 232 jogos, marcou 117 gols e deu 22 assistências. Ele participou das conquistas de uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e dois Cariocas.