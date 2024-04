Tite durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/04/2024 14:49

Rio - O Flamengo estreou na fase de grupos da Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Millonarios, na Colômbia. O resultado pode ter frustrado os torcedores rubro-negros, mas ele revela uma semelhança positiva com a estreia de Tite no seu único título da competição, pelo Corinthians, em 2012. Na ocasião, o Alvinegro também iniciou sua campanha com um empate pelo mesmo placar.

Em 2012, em busca do então título inédito, o Corinthians empatou com o Deportivo Táchira, na Venezuela, por 1 a 1. O Alvinegro terminou a primeira fase da competição com 14 pontos. Em São Paulo, goleou o rival venezuelano, derrotou o Cruz Azul, do México, e passou pelo Nacional, do Uruguai. Fora de casa, empatou com os mexicanos e derrotou os uruguaios.



Além do Millonarios, o Flamengo tem pela frente o Bolívar, da Bolívia, onde irá encarar uma altitude de 3.600m em La Paz, e o Palestino, do Chile. O próximo compromisso dos cariocas pela Libertadores será no próximo dia 10, no Maracanã, contra os chilenos.