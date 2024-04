Gabigol foi suspenso até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 02/04/2024 23:17

Rio - A defesa do atacante Gabigol, do Flamengo, entrou nesta terça-feira (2) na Corte Arbitral do Esporte (CAS) com o pedido de efeito suspensivo no que diz respeito à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem de suspendê-lo até 7 de abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping realizado no dia 8 de abril de 2023.

Advogados que representam o jogador, do escritório Bichara e Motta, estão na expectativa de que a Corte avalie o pedido ainda no mês de abril. As informações são da emissora ESPN.

Gabigol, na punição aplicada, fica impedido de atuar e treinar pelo Flamengo, além da proibição de frequentar as instalações do clube, como publicou a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem). A defesa do atleta, de acordo com a publicação, deve focar em apontar contradições nos depoimentos de agentes no julgamento do jogador.

O que motivou a entrada do pedido de efeito suspensivo foi a probabilidade de o recurso ser julgado apenas ao fim da atual temporada, quando se encerra o contrato do camisa 10 com o Rubro-Negro. O efeito suspensivo, caso seja concedido, fará com que Gabigol retorne imediatamente às atividades.