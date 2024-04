Arrascaeta, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/04/2024 19:50

Rio - O Flamengo está perto de acertar a renovação de seu contrato com a Adidas. De acordo com o "UOL", o clube encaminhará a proposta para ser votada pelo Conselho Deliberativo nas próximas semanas. A tendência é que o novo vínculo seja até 2029.

Ainda há alguns pontos para serem acertados entre as partes, mas a ampliação do vínculo com a fornecedora de material esportivo já é dada como certa. A diretoria planeja passar o novo contrato para aprovação do conselho ainda em abril.



Ao longo das negociações, o Flamengo chegou a ser sondado por outras empresas interessadas em fornecer o material esportivo ao clube, como a Puma e outras marcas menores. Houve até propostas maiores, mas o peso da marca Adidas pesou na decisão.

Com a renovação, o Flamengo passará a receber um valor fixo de R$ 44 milhões, independente das vendas de materiais. Antes, a quantia era de R$ 25 milhões.