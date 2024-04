Serra Dourada - Divulgação

Serra DouradaDivulgação

Publicado 04/04/2024 13:00

O Serra Dourada será o palco da estreia do Flamengo no Brasileirão, contra o Atlético-GO, no dia 14 de abril, às 16h. A informação foi confirmada pela CBF na divulgação da tabela detalhada das primeiras rodadas da competição. Rio -, contra o Atlético-GO, no dia 14 de abril, às 16h. A informação foi confirmada pela CBF na

Apesar de ter o Antônio Accioly como sua casa no Brasileirão, o Atlético-GO concordou em levar a partida para o Serra Dourada de olho em uma receita maior. O estádio tem capacidade para mais de 30 mil torcedores, quase três vezes mais do que os 12.500 lugares do local onde o Dragão manda seus jogos.

O Atlético-GO demorou para bater o martelo sobre o palco da partida. O clube queria averiguar algumas informações sobre as condições do Serra Dourada, como gramado, laudos técnicos e até iluminação.

A partida contra o Flamengo deve ser a única do Atlético-GO longe do Antônio Accioly no Brasileirão. Será lá, inclusive, que o clube mandará o segundo jogo da final do Campeonato Goiano, contra Vila Nova, no domingo (7), às 16h.