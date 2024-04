Taça Serie A do Brasileirão - Divulgação

Taça Serie A do BrasileirãoDivulgação

Publicado 04/04/2024 07:47

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na madrugada desta quinta-feira a tabela com os detalhes das primeiras nove rodadas da Série A de 2024. O primeiro carioca a entrar em campo será o Fluminense, que no próximo dia 13, um sábado, faz sua estreia na competição contra o Bragantino, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). Flamengo, Vasco e Botafogo atuam no domingo, dia 14 deste mês.

O Rubro-Negro e o Cruz-Maltino entram em campo no mesmo horário, às 16 horas (de Brasília). O Vasco recebe o Grêmio, enquanto o Flamengo vai até Goiânia enfrentar o Atlético. O Botafogo entra em campo, às 17h00 (de Brasília) contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.



O primeiro clássico carioca da competição irá acontecer no próximo dia 20. Em partida válida pela terceira rodada, Vasco e Fluminense se enfrentam às 16 horas (de Brasília). Na rodada seguinte, Flamengo e Botafogo vão entrar em campo no próximo dia 28, às 11 horas (de Brasília). O clássico entre Botafogo e Fluminense válido pela oitava rodada, ainda não teve sua data definida.



Confira as datas e os horários a primeira rodada da Série A:



13/04 - sábado - 18h30 - Internacional x Bahia

13/04 - sábado - 18h30 - Criciúma x Juventude

13/04 - sábado - 21h - Fluminense x Red Bull Bragantino

13/04 - sábado - 21h - São Paulo x Fortaleza

14/04 - domingo - 16h - Atlético-GO x Flamengo

14/04 - domingo - 16h - Vasco x Grêmio

14/04 - domingo - 16h - Corinthians x Atlético-MG

14/04 - domingo - 16h - Athletico x Cuiabá

14/04 - domingo - 17h - Cruzeiro x Botafogo

14/04 - domingo - 18h30 - Vitória x Palmeiras