Rafael Silva, o "Baby", foi convocado para os Jogos de Paris 2024 na categoria até 100kgAFP

Publicado 04/04/2024 21:15

Rio - A Confederação Brasileira de Judô divulgou, nesta quinta-feira, a convocação de dez judocas como parte da primeira lista de competidores que vão representar o Brasil nos Jogos de Paris-2024. O anúncio foi feito no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio. A relação confirmou nomes já confortáveis na classificação direta à Paris, além de concluir a disputa interna pela vaga em três categorias: 52kg, 57kg e 100kg.

"Nossa modalidade tem uma tradição de buscar medalhas há dez ciclos olímpicos e para Paris-2024 a meta não é diferente. Temos conhecimento da nossa responsabilidade em relação ao que o judô escreve na história do esporte nacional", disse Silvio Acácio Borges, presidente da CBJ.

A equipe olímpica foi anunciada pela comissão técnica da seleção principal formada pelo gerente de Alto Rendimento, Marcelo Theotonio, ao lado dos treinadores Andrea Berti feminino), Sarah Menezes (feminino) e Antônio Carlos "Kiko" Pereira (masculino).

"Se eu fosse resumir esta convocação em duas palavras, seria convicção e esperança. Esperança no trabalho e que em Paris a gente consiga ter um resultado especial", disse Kiko Pereira, Técnico da Seleção Masculina.

Entre os convocados da equipe masculina estão, Willian Lima (até 66 kg), Daniel Cargnin (até 73 kg), Guilherme Schimidt (até 81 kg), Rafael Macedo (até 90 kg), além de Leonardo Gonçalves e Rafael Silva, o Baby, (até 100 kg).

Pelo lado feminino, foram chamadas Larissa Pimenta (até 52 kg), Rafaela Silva (até 57 kg), Mayra Aguiar (até 78 kg) e Beatriz Souza (até 78 kg).

As demais categorias (48kg, 63kg, 70kg e 60kg), cujos atletas brasileiros ainda estão fora da zona de ranqueamento ou com disputas internas, serão anunciadas em outro momento. O ranking olímpico se encerra no dia 25 junho, data limite para a classificação final aos Jogos de Paris.