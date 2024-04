Guadalupe Porras Ayuso ensanguentada após o choque com uma câmera - Foto: Reprodução

Publicado 04/04/2024 19:06

Espanha - Um mês e meio depois de ter se chocado gravemente com uma câmera durante partida do Campeonato Espanhol , a auxiliar Guadalupe Porras retornou aos gramados na última sexta (29), na partida entre Cádiz e Granada, que terminou com a vitória da primeira equipe por 1 a 0. Após o drama vivido, ela revelou que precisou procurar ajuda psicológica para lidar com o trauma.

"Precisei de tempo. Precisei buscar profissionais para me ajudar para ter consciência de tudo que aconteceu comigo e todo o choque que estava sofrendo. Felizmente, com o tempo, fui melhorando fisicamente e psicologicamente, e agora fiz meu primeiro jogo e posso treinar a nível máximo.", disse a bandeirinha, em entrevista ao canal oficial da Federação Espanhola de Futebol.

Aos 13 minutos do primeiro tempo da partida entre Bétis e Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, o VAR validou o gol de Chimy Ávila, que abriu o placar para os donos da casa. Guadalupe, então, correu para o meio, mas se chocou com a câmera e teve um grande sangramento na cabeça. O lance, no entanto, não está nas memórias da bandeira.

"Não lembro nada. Não lembro de nada dessa jogada e tampouco do jogo. Eu vi uma vez (o choque). Tenho que admitir que vi uma vez, mas era como ter tido um pesadelo. Um pensamento muito distante. Mas não quis ver, porque traz maus pensamentos já que sabia o que tinha acontecido.", disse.

O acidente com a assistente gerou mudanças no protocolo para profissionais de transmissão no campo. Agora, operadores de câmera têm uma limitação do espaço onde podem percorrer no campo, algo que gerou alívio para a espanhola de 37 anos.

"Estou segura de que isso não vai acontecer de novo. Se acontecesse com qualquer companheiro, seja árbitro ou jogador, era necessário que mudasse o protocolo. Estou muito feliz porque sei que isso não vai acontecer de novo.", finalizou.