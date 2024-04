Darwin Núñez comemora gol marcado no jogo do Liverpool - Paul Ellis/AFP

Publicado 04/04/2024 17:33 | Atualizado 04/04/2024 17:34

Inglaterra - O Liverpool venceu o Sheffield United em Anfield, nesta quinta-feira, 4, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Darwin Núñez, Mac Allister e Cody Gakpo fizeram os gols do triunfo dos Reds. Conor Bradley (contra) marcou para o lado dos visitantes.

Vale lembrar que, na quarta, o Arsenal venceu o Luton Town e assumiu de forma provisória o topo da tabela da Premier League. Portanto, com o resultado desta quinta, o Liverpool retornou à liderança do campeonato.

AGENDA

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, às 11h30 (de Brasília), para enfrentar o Manchester United no Old Trafford. O clássico é válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

VEJA COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO*

1) Liverpool - 70 pontos

2) Arsenal - 68 pontos

3) Manchester City - 67 pontos



*Todas as equipes têm o mesmo número de jogos (30).