Stanisic ao lado do técnico Xabi AlonsoReprodução/Instagram @josip_stanisic

Publicado 04/04/2024 16:01

Alemanha - Apesar da grande fase do Bayer Leverkusen na temporada 2023/24, nem todos os jogadores ficaram contentes com a permanência do técnico Xabi Alonso. É o caso do croata Josip Stanisic, que lamentou a continuidade do treinador no clube.

"Estou feliz que ele esteja feliz aqui. É claro que é uma pena para mim. Eu esperava um resultado diferente", admitiu o defensor, ao canal alemão Sport1.

O detalhe é que Josip Stanisic pertence ao Bayern de Munique. O trabalho de grande destaque no Leverkusen fez Xabi Alonso entrar na mira do clube da Baviera. O espanhol, porém, já confirmou que seguirá em Leverkusen para a próxima temporada.

O Bayer Leverkusen, aliás, é a grande sensação do futebol europeu. O time ainda não perdeu um jogo oficial sequer na temporada. Além disso, lidera o Campeonato Alemão com 13 pontos de vantagem, está na final da Copa da Alemanha e nas quartas da Liga Europa.