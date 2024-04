Léo Pereira se vestiu de Thor na festa de aniversário do filho - Reprodução/Instagram

Publicado 04/04/2024 14:41

Rio - Vivendo um ano iluminado com a camisa do Flamengo, Léo Pereira tem se destacando também fora de campo. Apelidado carinhosamente de "Karolino" após engatar um namoro com a influenciadora Karoline Lima, o zagueiro viralizou nas redes sociais por ter se fantasiado de Thor na festa de aniversário do filho Matteo.

Léo foi na direção de Matteo e deu uma "martelada" no chão, em referência ao gesto feito frequentemente pelo personagem. "Essa é a Liga da Justiça", disse o camisa 4. Léo Pereira ???pic.twitter.com/tl6vbj96PX — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) April 4, 2024 Ao entrar na festa,, em referência ao gesto feito frequentemente pelo personagem. "Essa é a Liga da Justiça", disse o camisa 4.



A festa de aniversário de Matteo aconteceu na última quarta-feira (3), um dia após o empate em 1 a 1 do time carioca com o Millonarios, na estreia da Libertadores , quando Léo foi poupado. O elenco rubro-negro ganhou folga neste dia.

O Flamengo volta a campo no domingo (7) para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, carregando o placar de 3 a 0 da ida e o título encaminhado. Pela competição continental, o próximo adversário será o Palestino, do Chile, na quarta-feira (10), no Maracanã.