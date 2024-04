Arrascaeta sofreu o pênalti convertido por Pedro contra o Millonarios, na Colômbia - Raul Arboleda/AFP

Publicado 03/04/2024 16:03

Rio - A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (3) o áudio do VAR no lance do pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Millonarios, na terça (2), em Bogotá, na Colômbia, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

O lance ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. Arrascaeta foi derrubado na área pelo zagueiro Larry Vázquez. O defensor era o último homem e recebeu cartão vermelho direto. No vídeo divulgado pela Conmebol, os assistentes de vídeo concordaram com a marcação de campo.

Pedro converteu a cobrança de pênalti e colocou o Flamengo na frente do placar. Porém, o Rubro-Negro não resistiu a altitude de Bogotá e sofreu o empate com Daniel Ruiz, aos 35 minutos da etapa final.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (7), às 17h (de Brasília), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Carioca. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0. Já o próximo compromisso pela Libertadores será no dia 10, às 21h30, contra o Palestino, do Chile, no Maracanã.

Veja o áudio do VAR: