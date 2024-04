Pedro marcou o gol do Flamengo contra o Millonarios - Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro marcou o gol do Flamengo contra o MillonariosMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/04/2024 08:46

o camisa 9 se tornou o segundo maior artilheiro do time carioca na história do torneio. Rio - Vivendo um início mágico de temporada, Pedro quebrou mais um recorde com a camisa do Flamengo. Ao marcar o gol do Rubro-Negro no empate em 1 a 1 com o Millionarios, no El Campín, na noite da última terça-feira (2), na estreia da Libertadores,

Após abrir o placar em cobrança de pênalti na Colômbia, Pedro chegou a 20 gols com a camisa rubro-negra na Libertadores e ultrapassou Bruno Henrique, que soma 19. O líder isolado do ranking ainda é Gabigol, que balançou as redes em 30 oportunidades.

Confira o ranking:

1º Gabigol – 30 gols

2º Pedro – 20

3º Bruno Henrique – 19

4º Zico – 16

5º Everton Ribeiro – 11

Pedro vive seu melhor início de temporada desde que chegou ao Flamengo. Em 2024, o atacante já coleciona 12 gols em 12 partidas.

O Rubro-Negro volta a campo no domingo (7) para o jogo de volta pela final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, carregando o placar de 3 a 0 da ida e o título encaminhado. Pela competição continental, o próximo adversário será o Palestino, do Chile, na quarta-feira (10), no Maracanã.