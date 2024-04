Vini Jr foi um dos destaques do Real Madrid em 2023 - Divulgação / Fifa

Publicado 04/04/2024 15:30

Madri - Destaque do Real Madrid, Vini Jr recebeu o troféu de integrante da seleção do ano da FIFPro de 2023, durante o dia de treino no CT de Valdebebas. O brasileiro não conseguiu participar da cerimônia do The Best, em Londres, no início deste ano.

O camisa 7 foi o único brasileiro na seleção de 2023. A escolha foi feita por votação realizada em parceria da Fifa com o Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol (FIFPro). Além do atacante, o goleiro Courtois e o meia Bellingham ganharam um troféu.



#TheBest



FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger presented @BellinghamJude, @vinijr and @thibautcourtois with their FIFA @FIFPRO Men's World 11 trophies this week! pic.twitter.com/DVUFqVsaN3 — FIFA (@FIFAcom) April 4, 2024

Eles receberam o prêmio das mãos do secretário-geral interino da Fifa, Mattias Grafström, e do chefe do departamento de Desenvolvimento do Futebol, o ex-técnico Arsène Wenger.

Vini Jr entrou em campo com a camisa do Real Madrid 55 vezes na temporada passada. No período, marcou 23 gols e deu 19 assistências. Em 2023/24, o brasileiro atuou em 28 jogos, fez 18 gols e deu seis passes para gol.