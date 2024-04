Festa dos jogadores do Chelsea - Glyn Kirk/AFP

Festa dos jogadores do ChelseaGlyn Kirk/AFP

Publicado 04/04/2024 18:45 | Atualizado 04/04/2024 18:48

Inglaterra - O Chelsea viveu uma gangorra de emoções no clássico com o Manchester United, mas mostrou resiliência e conseguiu arrancar uma improvável vitória por 4 a 3 em Stamford Bridge, nesta quinta-feira, 4, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de Londres chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas viu os Red Devils passarem à frente na etapa complementar. O jogo, então, caminhava para uma doída derrota. No entanto, os Blues correram atrás do prejuízo e construíram a virada com gols aos 55 e 56 minutos do segundo tempo.

Conor Gallagher e Cole Palmer (3) fizeram os gols do Chelsea. Este último, inclusive, marcou os dois da virada. Pelo lado do Manchester United, os tentos vieram com Garnacho (2) e Bruno Fernandes.

AGENDA E SITUAÇÃO DOS TIMES NA TABELA

O Chelsea soma 43 pontos e aparece na décima colocação da Premier League. A próxima partida será contra o Sheffield United no domingo, às 13h30 (de Brasília), em Bramall Lane. O jogo é válida pela 32ª rodada da competição.

O Manchester United tem 48 pontos está na sexta posição do campeonato. O próximo compromisso será contra o Liverpool no domingo, às 11h30 (de Brasília), no Old Trafford. A partida também é válida pela 32ª rodada da Premier League.