Iniesta segue atuando profissionalmente nos Emirados ÁrabesDivulgação/Emirates FC

Publicado 04/04/2024 18:04

Dinamarca - Aos 39 anos, Iniesta, que ainda segue jogando profissionalmente pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes, está próximo de adquirir seu primeiro clube. Segundo a imprensa dinamarquesa, o ídolo do Barcelona está em vias de comprar o Helsingor, da segunda divisão da Dinamarca. Além dele, o também espanhol Bojan Krkic, antiga promessa do Barça, está envolvido no negócio.

Os valores da compra giram em torno de 15 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual) por 85% do clube. O Helsingor vive situação complicada na segundona do país. Atualmente, a equipe se encontra na última colocação do grupo de rebaixamento do campeonato. Faltando nove rodadas para acabar a competição, a distância para o primeiro time fora da zona é de nove pontos.

Ainda sem data certa para a aposentadoria, a possibilidade de Iniesta atuar como atleta do Helsingor não foi descartada.