De la Cruz em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/04/2024 19:04

Rio - O Flamengo teve uma boa notícia na reapresentação do elenco, na tarde desta quinta-feira (4), no Ninho do Urubu. O meia De La Cruz, que desfalcou o time na estreia da Libertadores, contra o Millonarios, na última terça (2), por conta de um quadro viral, participou normalmente do treino e não deve ser problema para a final do Campeonato Carioca, no domingo (7), contra o Nova Iguaçu, no Maracanã.

Além de De La Cruz, outro que não preocupa é o lateral-direito Varela. Apesar de ter sido substituído na terça com um desconforto, já no fim da partida, o uruguaio também participou da atividade sem problemas. Caso ele não pudesse atuar, o Flamengo seria obrigado a fazer uma improvisação, já que Wesley está machucado.

Tite não pretendia poupar jogadores na partida contra o Nova Iguaçu por se tratar de uma final, mas talvez mude de ideia. Após o empate em 1 a 1 com o Millonarios, . Após o empate em 1 a 1 com o Millonarios, o treinador afirmou que teve nove jogadores com problemas físicos para a partida.

O Flamengo está muito perto de garantir seu 38º título carioca. Após vencer o primeiro jogo por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder por até dois gols de diferença para ficar com a taça.