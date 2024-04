Tiger Woods é considerado, por muitos, o maior nome da história do golfe - David Cannon / AFP

Publicado 04/04/2024 20:05

Estados Unidos - Lenda do golfe, o norte-americano Tiger Woods tem evitado fazer sexo durante sua preparação para as próximas competições. A informação foi dada por um amigo do jogador ao jornal The New York Post, dos Estados Unidos.

Segundo ele, Woods tem treinado para o Masters de Augusta, que será disputado de 11 a 14 de abril, na Geórgia, mas ainda não confirmou a participação na competição. Além de fazer jejum de sexo, o jogador de 48 anos está bastante focado na academia e em uma boa alimentação. O "veto sexual" seria para que ele não tenha nenhuma distração durante o processo.

Woods está solteiro desde 2022 e tem um passado polêmico em sua vida amorosa. O golfista já chegou a procurar ajuda em uma clínica para tratar seu vício em sexo e teve uma série de casos de traição expostas em 2009 pela imprensa americana.

A abstinência de sexo antes de competições é um assunto que gera visões diferentes entre atletas de alto nível. Assim como Tiger Woods, o pugilista Muhammad Ali também evitava relações antes de competir e disse que já chegou a ficar seis meses sem transar por conta de uma luta. Outros nomes acreditavam que a pratica ajudava no desempenho, como Ronaldinho Gaúcho, que já confessou que não via problema em fazer sexo antes de jogos.