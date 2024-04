Marcelo Toscano marcou 13 gols em 19 jogos pela Portuguesa-RJ em 2023 - Divulgação/A.A. Portuguesa

Publicado 04/04/2024 19:15 | Atualizado 04/04/2024 19:32

Rio - De olho na Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa anunciou nesta quinta-feira (4) o retorno do experiente atacante Marcelo Toscano, de 38 anos, destaque da equipe na última campanha da competição. O jogador chega como a principal contratação da Lusa no ano do centenário.

Em 2023, Toscano foi peça fundamental na campanha da Zebra até as quartas de final da competição, com 13 gols marcados em 19 partidas disputadas. O time acabou eliminado dentro do Luso-Brasileiro para o Caxias-RS, nas quartas de final, batendo na trave na luta pelo acesso à Terceira Divisão.

Para a próxima edição da competição, a Portuguesa, que teve campanha abaixo do esperado no Estadual não passando da semifinal da Taça Rio, também já anunciou as chegadas de Rafael Silva, atacante ex-Vasco, e Guilherme dos Santos, que disputou o Carioca pelo Sampaio Corrêaa.

A Lusa está no Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro ao lado de Itabuna-BA, Real Noroesta-ES, Serra-ES, Democrata-MG, Ipatinga-MG, Audax-RJ e Nova Iguaçu. A tabela ainda será detalhada pela CBF, com previsão de início no fim de abril.