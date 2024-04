Guardiola abraça Arteta, técnico do Arsenal, após clássico - AFP

Publicado 03/04/2024 12:44

Inglaterra - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, de 53 anos, saiu em defesa do atacante Erling Haaland, de 23 anos, que recebeu críticas após o rendimento no clássico contra o Arsenal, no último fim de semana. Na opinião do espanhol, a pouca participação do norueguês na partida se deveu a questões coletivas.

"A razão pela qual não criamos chances suficientes contra o Arsenal não é por causa de Erling. Precisamos de mais presença no terço final, com mais gente", afirmou Guardiola.



A crítica mais dura feita a Haaland partiu do ex-jogador do Manchester United, Roy Keane, de 52 anos, que chegou a dizer que o norueguês parecia um jogador da "Quarta Divisão". Guardiola exaltou a atuação dos seus jogadores no clássico e também do centroavante.



"Fizemos um jogo excepcional... mas faltou mais gente no terço final. Mas Erling é excepcional", encerrou o treinador do atual campeão europeu.