Rio - Nascido em Imbituba, em Santa Catarina, Jorginho, de 32 anos, fez sua carreira no futebol europeu, passando por clubes como Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal, sendo naturalizado e campeão da Eurocopa defendendo a Azzurra. Sem qualquer experiência no futebol brasileiro, o volante afirmou que a cobrança, às vezes fora do tom, de alguns torcedores o deixa receoso de uma experiência esportiva em seu país natal.

"Tenho curiosidade de jogar lá. Mas tem esses episódios que a gente acompanha, que os caras não têm sossego, acostumados há tanto tempo sem poder ter uma vida. Querendo ou não, o futebol é nossa vida, mas tem nossa vida privada. Saber diferenciar as coisas [é importante]. Eu acho que a pressão é muito grande [no Brasil]", afirmou em entrevista ao canal "Desimpedidos".

No Arsenal desde a temporada passada, Jorginho oscilou bastante no seu começo no clube, porém, atualmente vive um bom momento. O volante, de 32 anos, falou sobre a pressão no futebol inglês e a diferença para o Brasil.



"É normal ter pressão, mas tem que saber diferenciar você cobrar e [o atleta] não poder sair na rua com a família. Então, isso pegou um pouco [sobre voltar para o Brasil]", disse.