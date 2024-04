Tchê Tchê em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/04/2024 13:17

Rio - O Botafogo foi acionado pelo São Paulo na Justiça, na última segunda-feira (1), por conta da dívida pela compra do volante Tchê Tchê. O Glorioso confirma que ainda deve R$ 3,7 milhões pela contratação do jogador, que aconteceu em abril de 2022.

O acordo feito entre Botafogo e São Paulo pela transferência de Tchê Tchê foi de R$ 4,8 milhões por 70% dos direitos econômicos. Depois, o Alvinegro conseguiu uma redução nos valores por ter emprestado o atacante Erison ao time paulista. O clube de General Severiano não quitou duas parcelas de R$ 1,3 milhão cada, que deveria ter sido feito em 2023.

Na época da negociação, o Botafogo ainda tinha outros saldos com o São Paulo que foram descontados, como parte do valor da contratação do atacante Henrique Almeida, há alguns anos.

Até o momento, o Botafogo não foi notificado, mas espera resolver a situação da melhor maneira possível.

"A Justiça é um caminho usual para conciliar divergências existentes entre partes em um acordo. O Botafogo confia que vai chegar a bons termos com o São Paulo, um parceiro histórico do clube", disse o Alvinegro em nota.