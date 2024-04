John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/04/2024 23:03

São Paulo - Nesta terça-feira, 2, o São Paulo Futebol Clube enviou uma notificação extrajudicial a John Textor, dono da SAF do Botafogo, após o empresário afirmar que pelo menos cinco jogadores teriam participado de uma manipulação na derrota para o Palmeiras por 5 a 0 no Brasileirão passado . O clube paulista ainda irá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e à Justiça do Rio de Janeiro para tratar do tema.

O Tricolor Paulista também pediu que John Textor apresente as provas das acusações. As informações são do site "ge".

Vale lembrar que, mais cedo, o presidente do São Paulo, Júlio Casares , chamou Textor de "irresponsável" e afirmou que seu clube tomará todas as medidas judiciais possíveis.

"O São Paulo está tomando medidas junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), à esfera cível e criminal. Lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável", disse Casares em vídeo publicado pelo São Paulo.

"Se (Textor) afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que mostre documentos. Estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a torcida do São Paulo", completou.

ENTENDA O CASO

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", na última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou que houve manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, válidos pelo Brasileirão. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.

O Palmeiras já entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o empresário. O pedido é para que ele seja punido financeiramente e suspenso por conta das declarações.