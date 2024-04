Botafogo em atividade de preparação no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo em atividade de preparação no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/04/2024 20:28

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores, nesta quarta-feira (3), contra o Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O técnico interino Fábio Matias não terá o lateral-esquerdo Marçal à disposição, mas conta com o retorno do goleiro John e a possível estreia do meia Óscar Romero.

No sistema defensivo, o jovem Devid aparece como reposição de Marçal, com Hugo como primeira opção. Do lado direito, Rafael e Mateo Ponte são opções, já que Damián Suárez foi expulso na partida contra o Red Bull Bragantino, pela terceira fase.

Quem reaparece na lista de Fabio Matias são os meias Danilo Barbosa e Eduardo, preservados dos últimos jogos em meio ao calendário apertado. Patrick de Paula, que retornou no último domingo após grave lesão no joelho, não foi relacionado.

No ataque, o Botafogo terá força máxima dentre as principais peças. Recuperados, Jeffinho e Luiz Henrique vão para o jogo, assim como Savarino, que estava à disposição da seleção venezuelana na Data Fifa.

Confira a lista de relacionados pelo Botafogo:

Goleiros: Gatito Fernández, Igo Gabriel e John.

Laterais: Devid, Hugo, Mateo Ponte e Rafael.

Zagueiros: Alexander Barboza, Bastos e Lucas Halter.

Meias: Danilo Barbosa, Eduardo, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Óscar Romero Raí e Tchê Tchê.

Atacantes: Janderson, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares.