O português Artur Jorge deve ser o novo treinador do BotafogoDivulgação / Braga

Publicado 02/04/2024 10:40

Rio - Artur Jorge já data definida para desembarcar no Brasil. O técnico português está de saída do Braga, de Portugal, para assumir o comando do Botafogo, e chegará nos próximos dias no Rio de Janeiro. Mas, o treinador terá um encontro com o empresário John Textor, nesta terça-feira (2), na França, antes de se apresentar ao Alvinegro, segundo o "ge".

O empresário combinou uma agenda com o treinador português. Artur Jorge terá um encontro com John Textor, nesta terça, na França, para conhecer a rede de clubes do empresário, a Eagle Football. Ele ainda assistirá a partida entre Lyon e Valenciennes, às 15h45 (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, pela semifinal da Copa da França.

A expectativa é que o técnico português desembarque no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) e vá direto para o Estádio Nilton Santos. O Botafogo enfrenta o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O treinador, inclusive, já se despediu do Braga, nesta última segunda (1), após a vitória sobre o Portimonense por 5 a 3.

"A situação é muito clara e eu sei que há um acordo entre os clubes. Portanto, houve essa negociação para o Botafogo contar com os meus serviços. Há um acordo para virem falar comigo, o que só faríamos depois deste jogo (contra o Portimonense). Por mim, agora, será analisado e o que conversamos me agrada. Muito provável que, hoje, eu tenha feito meu último jogo pelo Braga", disse.

O Botafogo pagou 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões) pela liberação imediata de Artur Jorge. O treinador português ainda não foi anunciado oficialmente, mas já existe um acordo entre os clubes. O anúncio oficial deve ocorrer nas próximas horas. O técnico português, de 52 anos, assinará contrato de dois anos com o Alvinegro.