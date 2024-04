John Textor é o dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/04/2024 09:50 | Atualizado 02/04/2024 09:52

Rio - John Textor voltou à tona com tema do Campeonato Brasileiro de 2023. Em entrevista ao "Canal do Medeiros", nesta última segunda-feira (1), o dono majoritário da SAF do Botafogo afirmou que tem provas de manipulação nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza. As acusações do empresário americano não foram bem recebidas pelos clubes.

Em nota oficial, Palmeiras definiu John Textor como um "caricato cartola" e afirmou que "não pretende se manifestar novamente" sobre as acusações, além de declarar confiança nas autoridades competentes.

"O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige", disse o Palmeiras.

Já o São Paulo e o Fortaleza repudiaram as declarações do empresário americano, dono majoritário da SAF do Botafogo, e prometeram "medidas judiciais".

"O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", diz a nota do São Paulo.

"O Fortaleza repudia de forma veemente as absurdas e infundadas declarações do Sr. John Textor, dono da SAF do Botafogo, que acusa atletas do tricolor de estarem envolvidos em esquema de manipulação de resultados. As afirmações, proferidas sem a apresentação de quaisquer provas, maculam a reputação de nossa instituição centenária e geram graves danos de imagem do clube. O Fortaleza tomará todas as medidas judiciais cabíveis", afirmou o Fortaleza.

Entenda o caso

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", nesta última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou ter provas de manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.