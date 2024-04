John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2024 16:49 | Atualizado 01/04/2024 19:57

Rio - Dono da SAF do Botafogo, o empresário John Textor voltou a citar casos de manipulação de resultados envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro e, mais uma vez, falou o nome do Palmeiras. Em entrevista ao "Canal do Medeiros", nesta segunda-feira (1), o estadunidense afirmou ter provas de favorecimento ao clube paulista nas últimas duas temporadas.

"Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado ir desmarcado. Estamos em uma nova temporada. Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse Textor.

A polêmica vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Verdão. O zagueiro Adryelson - atualmente no Lyon - recebeu cartão vermelho após falta em Breno Lopes e isso provocou revolta no dono do Glorioso, que, posteriormente, preparou um relatório do Campeonato Brasileiro. Nele, foi indicado que, sem erros de arbitragem, o Botafogo terminaria com 21 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, campeão do ano.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil, sendo que, na primeira, afirmou não ter evidências sobre o envolvimento. A diretoria do clube paulista informou que acionaria o norte-americano na Justiça.