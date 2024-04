Wilson Manafá estava no Granada antes de ir para o futebol chinês - Divulgação/Granada

Wilson Manafá estava no Granada antes de ir para o futebol chinêsDivulgação/Granada

Publicado 01/04/2024 21:35

Portugal - Wilson Manafá falou pela primeira vez sobre o não acerto com o Botafogo . Em entrevista ao site português "O Jogo", o lateral-direito chegou a dizer que iria para o Glorioso, mas a proposta do futebol chinês o fez balançar. Manafá também destacou que não assinou nada e acredita que o Alvinegro tenha se precipitado ao fazer o anúncio

"Resumidamente, eu recebi a proposta deles, mas surgiu a oferta da China e pesei na balança. O futebol brasileiro é muito intenso, tem muitos jogos, ia estar sempre de três em três dias fora de casa, quase não ia aproveitar a família. Tudo bem que é uma equipa grande do Brasil, mas tinha esse entrave. Fazer 70 e tal jogos, andar sempre a viajar e quase não parar em casa. Aqui na China, o João Carlos Teixeira falou-me muito bem do clube e da cidade. Também me disseram que o clube tinha a ambição de crescer, de tentarmos ser campeões nesta temporada e foi um projeto que me aliciou mais. Mas, como disse, também pesei pelo número de jogos e a intensidade. Queria estar um bocado mais com a família. No Brasil é a mesma língua, mas estar sempre fora de casa… Pesei tudo e preferi vir para cá", explicou Manafá.

"Tinha falado com eles e tinha dito que ia, só que, entretanto, apareceu a proposta da China. Pensei e decidi pela China. Eles estavam muito seguros que eu ia. Então, eles publicaram as coisas todas antes de eu sequer assinar. Não tinha assinado nada. Depois não souberam como controlar isso. Acho que se precipitaram um bocado", completou.