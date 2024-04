Botafogo Samba Clube conquistou acesso à Série Ouro de 2025 - Divulgação

Botafogo Samba Clube conquistou acesso à Série Ouro de 2025Divulgação

Publicado 01/04/2024 15:25

Rio - Recém-promovida à Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, a Botafogo Samba Clube irá comemorar a chegada à Marquês de Sapucaí com um evento na sede de General Severiano, próximo sábado (6), de 16h às 21h. Os ingressos custam R$ 10 no site Bilheteria Digital, e sócios-proprietários do clube não pagam.

No evento, a agremiação fará sua festa com samba de mesa e apresentação do 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Diego Moreira e Beatriz Paula, que tiveram seus contratos renovados após o acesso. Ritmistas da bateria Ritmo Alvinegro, do mestre Branco Ribeiro, também marcarão presença.

Botafogo terá ala no desfile de 2025



Em sintonia com a escola de samba, o Botafogo terá uma ala no desfile de 2025. Serão 50 componentes do Glorioso. O presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, está empolgado com a chegada da agremiação ao Sambódromo.



"Será um grande prazer estarmos juntos no desfile. Acho que todo botafoguense sonha em participar disso, e conosco não será diferente", disse o presidente do Botafogo.

Taça da Série Prata ficará exposta em General Severiano



A Botafogo Samba Clube apresentará ao presidente Durcesio Mello e aos demais dirigentes alvinegros a taça conquistada na Série Prata. O troféu ficará em exibição na sede alvinegra por uma semana. A festa ainda terá sorteio de brindes e outras atrações para os torcedores.

Em 2024, a Botafogo Samba Clube conquistou o acesso ao ser a melhor escola do primeiro dia de desfiles, com 269,3 pontos somados. A escola levou à Intendente Magalhães o enredo "Taina-Kan: A Estrela Solitária", sobre uma lenda Karajá de amor e rejeição entre uma indígena e uma estrela solitária. O desfile foi assinado pelos carnavalescos Marcelo Adnet, Ricardo Hessez e Allan Barbosa.

Para 2025, a escola, que tem como presidente Sandro Lima, subiu o nível de sua equipe para a Sapucaí e acertou a contratação do carnavalesco Alex de Souza, que vinha de dois grandes carnavais à frente do tradicional Império Serrano, vice-campeão da Série Prata deste ano.