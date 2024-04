Rafael voltou a ser titular do Botafogo após quase nove meses e voltou a ganhar ritmo de jogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/04/2024 12:18

Rafael e Patrick de Paula, dois que voltaram a jogar após longo período em recuperação de lesões, e estiveram em campo no 2 a 0 sobre o Boavista, no domingo (31), assim como Jeffinho e Luiz Henrique. Fora da fase final do Campeonato Carioca, o Botafogo aproveitou a conquista do bi da Taça Rio como uma maneira de dar ritmo a jogadores, em especial a, e estiveram em campo no 2 a 0 sobre o Boavista, no domingo (31), assim como Jeffinho e Luiz Henrique.

voltou a ser titular, o que não acontecia desde a grave lesão em 2 de julho de 2023, e ficou mais 45 minutos em campo. Sem jogar após quase nove meses, devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, Rafael retornou na quarta-feira (27), no 4 a 0 sobre o Boavista , na partida de ida da final, e atuou 25 minutos. Já no 2 a 0, ele, e ficou mais 45 minutos em campo.

"É muito bom, uma sensação maravilhosa. Não foi fácil, mas por isso mesmo que essa competição (Taça Rio) foi boa. Joguei hoje 45 minutos, e nos 15 primeiros eu achei que ia morrer (risos), mas depois foi muito melhor. Até dava para jogar mais", afirmou.



jogos pela Libertadores e Brasileirão. Assim como Patrick de Paula, que teve no duelo que definiu o título da Taça Rio como seu retorno aos gramados

Ao recuperar o ritmo aos poucos e jogando, o lateral já aparece como uma opção para a maratona de abril , com. Assim como Patrick de Paula, que teve no duelo que definiu o título da Taça Rio como seu retorno aos gramados e se emocionou

Foram mais de 400 dias em recuperação de grave lesão no joelho esquerdo. Diante de tanto tempo parado, precisará de mais jogos para ganhar ritmo, mas voltar a atuar já ajuda muito no planejamento, já que, diante do título resolvido, pôde entrar sem pressão por 21 minutos.



Além dos dois, Jeffinho e Luiz Henrique voltaram de lesão no domingo, após quase dois meses parados, e atuaram 45 minutos. E alguns reservas também tiveram tempo importante, principalmente na semifinal, contra o Sampaio Corrêa, em meio à pré-Libertadores. Janderson, Diego Hernández, Emerson Urso, Kauê, Raí, Breno e Yarlen foram alguns que puderam mostrar serviço.