Artur Jorge - Divulgação/Braga

Publicado 01/04/2024 11:30 | Atualizado 01/04/2024 11:30

Rio - Perto de ser anunciado como novo treinador do Botafogo, Artur Jorge, de 53 anos, deverá ter um grande aumento salarial para deixar o Braga. De acordo com a edição digital do jornal português "O Jogo", o técnico irá receber quatro vezes que o seu salário atual no clube carioca.

Além disso, Artur Jorge teve autonomia de levar alguns homens de confiança para o Rio de Janeiro. A publicação afirma que o português trará quatro auxiliares que trabalham com ele no Braga: Franclim Carvalho, André Cunha, João Cardoso e Tiago Lopes.



O desejo do técnico era seguir no Braga até o término do seu contrato que é até junho de 2025, porém, aceitou pela proposta alvinegra, porque dificilmente permaneceria no cargo após fim da atual temporada. Além disso, o clube português vai receber compensação de 2 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) pela liberação.



Artur Jorge é aguardado no Rio nesta semana, mas Fábio Matias ainda comandará o Botafogo contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (3), pela Libertadores. Pelo acordo, o português ainda treinará o Braga contra o Portimonense, na segunda-feira (1), pelo Campeonato Português.



Artur está no comando do Braga desde 2022, após passar por diversas categorias de base do clube. Atualmente, o time é o quarto colocado no Campeonato Português, com 53 pontos. Neste ano, disputou a Liga dos Campeões e ficou em terceiro no grupo do Real Madrid. Na Liga Europa, foi eliminado pelo Qarabag na primeira fase mata-mata.