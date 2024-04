John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2024 22:30 | Atualizado 01/04/2024 22:39

ter provas de que o Palmeiras foi beneficiado por esquema de manipulação de resultados nas últimas duas temporadas e receber resposta da diretoria do Verdão, John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresentou novas informações em seu site oficial sobre o caso que investiga. Ainda que sem provas, o estadunidense citou dois jogos do clube paulista sendo um clássico pelo Campeonato Brasileiro. Rio - Após afirmare receber, John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresentou novas informações em seu site oficial sobre o caso que investiga. Ainda que sem provas, o estadunidense citou dois jogos do clube paulista sendo um clássico pelo Campeonato Brasileiro.

Ao longo do texto, John Textor destaca que seus esforços estão "em desacordo tanto com o presidente da CBF (Ednaldo Rodrigues), com base na manutenção de uma ação movida anteriormente, quanto com a presidente do Palmeiras (Leila Pereira)", que, em sua visão, "ameaça judicialmente" toda vez que o caso é citado.

Os dois jogos mostrados por John Textor são: a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza no Brasileirão de 2022 e a vitória por 5 a 0 sobre o São Paulo, em outubro de 2023, na última edição do Brasileirão. O empresário diz que ambos têm 'crivo dos principais especialistas no assunto', e decidiu por deixá-los para revisão do Ministério Público.

Na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, de acordo com a nota, sete jogadores do Tricolor do Morumbi apresentaram comportamentos anormais, com cinco destes tendo "ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo". John Textor também informou que já enviou provas para a Justiça.

"Já tomei medidas para fornecer provas abrangentes relativas aos jogos a um procurador sobre uma sequência de manipulações que devastou o campeonato de 2023. Além dos maus atores em campo (geralmente jogadores), também estou preparado para demonstrar certas combinações suspeitas. Ao atuarem juntos como Árbitro de Jogo e Árbitro Assistente de Vídeo, indivíduos presidiram jogos manipulados. Eles cometeram erros de arbitragem devastadores, que garantiram resultados manipulados."

Citado pela primeira vez pelo norte-americano dono da Eagle Football, o São Paulo respondeu as acusações em nota oficial publicada poucos minutos depois:

"O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal."

Confira as falas de Textor sobre os jogos do Palmeiras citados na nota

Palmeiras x Fortaleza (2 de novembro de 2022)

A CBF (e autoridades judiciais no Brasil) recebeu notificação por dois e-mails separados durante a tarde de 16 de maio de 2023, alertando tais autoridades sobre a óbvia manipulação do jogo que alterou o resultado do jogo acima, alterando assim o resultado do próprio Brasileirão de 2022.

O jogo Palmeiras x Fortaleza de novembro de 2022 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos quatro jogadores do Fortaleza. Vários outros jogadores exibiram desvios anormais em situações-chave de marcação de golos, embora apenas quatro jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados.

Ressalte-se que a falta de resposta da CBF e de outros certamente deveria ser considerada um fator contribuinte para a corrupção que viria no Brasileirão de 2023. A pergunta deve ser feita: será que o maior desempenho do primeiro tempo do campeonato, na história do Brasil, teria se tornado o 'maior colapso da história do futebol mundial', se a CBF tivesse optado por agir com base em indícios claros de manipulação de jogos que poderiam foram confirmados já em maio de 2023?

Palmeiras x São Paulo, (25 de outubro de 2023)

O jogo Palmeiras x São Paulo de outubro de 2023 foi, segundo grandes especialistas e inteligência artificial, manipulado por pelo menos cinco (5) jogadores são-paulinos. Um total de sete (7) jogadores apresentaram desvios anormais em situações-chave de marcação de gols, embora apenas cinco (5) jogadores tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes de manipulação do jogo. Deve ficar claro que as provas não estabelecem o motivo, nem sugerem que qualquer clube ou qualquer parte tenha sido responsável pela manipulação, para além dos jogadores específicos identificados.

O relatório de correção de resultados de nível II que, após a conclusão do nível de correção de resultados III, provaria a manipulação de resultados no jogo Palmeiras x São Paulo acima foi fornecido ao STJD no final de 2023, embora o STJD tenha deixado clara sua decisão de não investigar mais . Os nomes dos indivíduos acusados foram, e devem sempre ser, redigidos e não mostrados a um 'tribunal desportivo'. Tais provas só devem ser apresentadas a procuradores e investigadores governamentais nomeados constitucionalmente. Não tenho intenção de colocar esses indivíduos acusados em perigo antes que possam agir para se defenderem e se protegerem.