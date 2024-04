Rafael voltou a ser titular do Botafogo na vitória sobre o Boavista por 2 a 0, no último domingo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2024 16:30

Rio - Lateral-direito do Botafogo , Rafael projetou a estreia do clube na Libertadores, contra o Júnior Barranquilla, na quarta-feira (3), às 19h, no Nilton Santos. Além disso, comentou a força das outras equipes do Grupo D e deu destaque para a LDU, do Equador.

"Acho que a Libertadores não tem jogo fácil, principalmente jogando fora de casa. Não podemos brincar. Temos que entrar bem, sabendo que temos que dar a vida", declarou.

"Confesso que não conheço bem os times. Conheço a LDU porque nos enfrentamos na Sul-Americana no ano passado. Com certeza será um jogo difícil", ponderou.

Rafael ficou longe dos gramados por oito meses por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Agora recuperado, o lateral está entre as opções do técnico Fabio Matias para o confronto de quarta-feira, já que o titular, Damián Suárez, está suspenso por ter sido expulso no duelo de volta com o RB Bragantino, na Pré-Libertadores.

"Não foi fácil. Uma sensação maravilhosa ter voltado a jogar. O clube tem um planejamento, vamos ver quem o Fabio irá escolher", disse.

Torcedor declarado do Alvinegro, ele ainda avaliou o início de ano da equipe e afirmou que os atletas estão preparados: "Com certeza chegamos bem para o duelo".