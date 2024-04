O português Artur Jorge deve o novo treinador do Botafogo - Divulgação / Braga

O português Artur Jorge deve o novo treinador do BotafogoDivulgação / Braga

Publicado 01/04/2024 18:39

Portugal - Nesta segunda-feira (1), Artur Jorge admitiu que deve ter comandado pela última vez o Braga na temporada, na vitória por 5 a 3 sobre o Portimonense, fora de casa, pela 27ª rodada do Campeonato Português. O técnico confirmou o contato do Botafogo e concedeu entrevista em tom de despedida.

"A situação é muito clara e eu sei que há um acordo entre os clubes. Portanto, houve essa negociação para o Botafogo contar com os meus serviços. Há um acordo para virem falar comigo, o que só faríamos depois deste jogo (contra o Portimonense). Por mim, agora, será analisado e o que conversamos me agrada. Muito provável que, hoje, eu tenha feito meu último jogo pelo Braga", disse Artur Jorge, à emissora local "Sport TV".

Artur Jorge tem contrato com o Braga até o fim da próxima temporada e multa de 10 milhões de euros (R$ 54,3 milhões). O Botafogo deve quebrar o contrato com proposta no valor de 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões na cotação atual).

A negociação com o clube português foi tocada diretamente pelo empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo.