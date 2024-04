Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do Botafogo - Divulgação

Publicado 01/04/2024 20:11

Rio - Em nota divulgada nesta segunda-feira (1), o Palmeiras respondeu as falas do empresário John Textor, dono do Botafogo, sobre ter evidências de manipulação a favor do clube paulista nas últimas duas temporadas. A diretoria do Verdão chamou o estadunidense de "caricato" e relacionou as acusações ao fracasso Alvinegro em 2023, quando perdeu o título da temporada após ter 14 pontos de vantagem.

"O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige", diz a nota.

Os paulistas já haviam explicado a situação judicial envolvendo Textor quando o empresário citou o nome do Palmeiras em outra fala recente. Na ocasião, o clube da Barra Funda convidou Textor a divulgar as informações que têm "aos órgãos competentes, incluindo os públicos"

John Textor concedeu rápida entrevista ao "Canal do Medeiros" nesta segunda-feira, pouco antes de uma viagem para a França, e voltou a falar sobre provas de um escândalo de manipulação envolvendo árbitros do futebol brasileiro em prol do Palmeiras.

"Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado ir desmarcado. Estamos em uma nova temporada. Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", destacou o estadunidense.

A intenção do dono do Botafogo é retirar o caso da esfera esportiva e apresentar a situação na Justiça Comum. A polêmica teve início no dia 1/11/23, após a vitória do Palmeiras por 4 a 3, de virada, dentro do Nilton Santos, em partida que provocou diversas reclamações alvinegras sobre a arbitragem. O Palmeiras, que chegou a ter 14 pontos de desvantagem, terminou como campeão do ano.