John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 01/04/2024 14:00

Rio - O acerto entre o Botafogo e o treinador Artur Jorge, de 53 anos, poderá não acontecer. De acordo com informações do jornal português "Record", o Alvinegro não chegou a um acordo com o Braga, clube que o técnico tem contrato. Os portugueses já deram as conversas como encerradas.

O português Artur Jorge será o novo treinador do Botafogo Divulgação / Braga

O técnico tem contrato com o Braga até junho de 2025, a multa rescisória é no valor de 10 milhões de euros (R$ 53,9 milhões, na cotação atual). O Botafogo não está disposto a desembolsar esse valor e caminhava para um acordo com o clube português. Porém, a situação teve uma reviravolta.



Artur Jorge tinha um acerto encaminhado com o clube carioca, envolvendo, inclusive, a chegada de uma comissão de auxiliares. Ele era aguardado para acompanhar a estreia alvinegra na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira.



Sem um acerto com Artur Jorge, o Botafogo deverá retomar negociações com um outro nome para assumir o comando da equipe na temporada. Ainda sob o comando de Fábio Matias, o Alvinegro irá fazer seu primeiro jogo na fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira, contra o Junior Barranquilla, no Nilton Santos.