Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do BotafogoDivulgação

Publicado 02/04/2024 12:52

Rio - O Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (2), contra John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo. O empresário americano afirmou nesta última segunda (1) que possui provas de manipulação a favor do Alviverde no Brasileirão de 2022 e 2023.

Na ação, o Palmeiras pede que John Textor seja punido financeiramente e que também seja suspenso por conta de cada declaração em que envolva o Palmeiras em manipulação. Em nota oficial divulgada na noite desta última segunda, o Alviverde afirmou que o empresário é um "cartola caricato".

John Textor não apresentou provas e recusou a solicitação do STJD. O empresário americano afirmou que só vai apresentar as provas para a Justiça Comum. Textor citou dois exemplos: a goleada sobre o Fortaleza por 4 a 0, em 2022, quando o Alviverde já era campeão, e a vitória por 5 a 0 diante do São Paulo, em 2023.

Apesar das declarações de Textor, o Botafogo não corre risco de penalizações esportivas . As punições, neste caso, seriam aplicadas apenas ao empresário. O americano ainda responderá pela infração ao artigo 223 do Código Brasileiro, já que não entregou as provas solicitadas pelo STJD.

Entenda o caso

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", nesta última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou ter provas de manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.