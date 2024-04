Botafogo está no Grupo D da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo está no Grupo D da Libertadores

Publicado 02/04/2024 19:13

Rio - A Conmebol divulgou nesta terça-feira (2), com algumas alterações, a lista de jogadores inscritos pelo Botafogo para a fase de grupos da Libertadores 2024. A relação do Glorioso tem 48 nomes, que ficam à disposição do técnico interino Fabio Matias para a estreia contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.

Na lista, foram incluídos os novos reforços para a temporada, como o goleiro Raul e o meia paraguaio Óscar Romero. Os jovens Devid, lateral-esquerdo, e Fabiano, atacante, ambos das categorias de base, também receberam espaço, assim como o volante Breno, que voltou a ser relacionado na reta final do Estadual.

Deixaram a relação dois jogadores negociados nas últimas semanas: o atacante Victor Sá, que foi para o Krasnodar, da Rússia, e o volante Kayque, cedido por empréstimo ao Guarani para a Série B do Brasileirão.

A camisa sete, histórica para o Botafogo, ficou sem utilização após a saída de Sá. Luiz Henrique, que herdou a numeração e utilizou na partida contra o Boavista, no último fim de semana, pela final da Taça Rio, seguirá com a 99 devido ao regulamento da competição, que proíbe troca de numeração.

O Botafogo está no Grupo D da Libertadores ao lado de Junior Barranquilla, da Colômbia, LDU, do Equador, e Universitario, do Peru.

Confira a lista do Botafogo para a fase de grupos da Libertadores:

1 – Gatito Fernández

2 – Rafael

3 – Lucas Halter

4 – Mateo Ponte

5 – Danilo Barbosa

6 – Tchê Tchê

8 – Patrick de Paula

9 – Tiquinho Soares

10 – Savarino

11 – Júnior Santos

12 – John

14 – Breno

15 – Bastos

16 – Hugo

17 – Marlon Freitas

18 – Emerson Urso

20 – Alexander Barboza

21 – Marçal

22 – Damián Suárez

23 – Pablo

25 – Kauê

26 – Gregore

28 – Newton

30 – Lucas Barreto

32 – Jacob Montes

33 – Eduardo

38 – Jefferson Maciel

39 – Janderson

42 – Cristiano

44 – Luis Segovia

47 – Jeffinho

48 – Rhuan

49 – Sapata

52 – Igo Gabriel

53 – Kayke

54 – Kawan

57 – Lucas Vargas

67 – Yarlen

68 – Rafael Lobato

70 – Óscar Romero

75 – Raí

76 – Devid

77 – Diego Hernández

79 – Fabiano

80 – Bernardo Valim

90 – Matheus Nascimento

97 – Raul

99 – Luiz Henrique