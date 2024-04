Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da Band - Reprodução/Band

Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da BandReprodução/Band

Publicado 02/04/2024 15:00

voltou a falar, sem provas, em manipulações de resultados. Após o empresário afirmar mais uma vez que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, o apresentador pediu que o Botafogo não dispute o Brasileirão em 2024. Rio - Neto ficou revoltado com a postura de John Textor, dono da SAF do Botafogo, queApós o empresário

"Aqui no meu programa não vou colocar nada desse babaca aí que é o gestor do Botafogo. Se a CBF fosse justa, se fosse uma entidade com lisura, com justiça, com lei, com ordem… cinco presidentes foram destituídos do cargo, a CBF paga R$ 90 mil para cada presidente da federação, o presidente ganha R$ 1 milhão sem fazer nada, é uma ditadura incrível em que as pessoas ficam no poder durante tanto tempo", disse o ex-jogador durante a edição desta terça (2) do programa "Os Donos da Bola".

"Se a CBF fosse séria, o Botafogo estaria fora do Campeonato Brasileiro. Ou vocês mostram a prova que esse idiota está fazendo… Vê se ele pagou o Lyon? 300 milhões de euros! Não pagou ainda! Mas o cara vem aqui e os caras dão a chave da cidade! Como dá a chave do Rio de Janeiro para um cara como esse?", completou.

Entenda o caso

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", na última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou que houve manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.



"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.



Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.