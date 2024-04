Final da Libertadores de 2024 será em Buenos Aires - Divulgação / Conmebol

Publicado 02/04/2024 14:00 | Atualizado 02/04/2024 14:01

Rio - Principal obsessão dos clubes sul-americanos, a Libertadores tem seu pontapé inicial na fase de grupos nesta terça-feira. O Brasil terá sete representantes, e à frente desses clubes estão quatro treinadores que já sentiram o gostinho de levantar o principal troféu da América do Sul ao menos uma vez.

O maior vencedor dos técnicos dos clubes brasileiros é Abel Ferreira. O português já comandou o Palmeiras em duas conquistas (2020 e 2021). Além disso, já foi semifinalista em duas oportunidades, nas duas últimas participações do Verdão na competição.



Atual campeão, o Fluminense mantém Fernando Diniz no comando da equipe. No ano passado, o Tricolor e o seu técnico faturaram o título inédito em uma final contra o Boca Juniors, no Maracanã. Em busca do seu quarto título, o Flamengo terá Tite como treinador. O gaúcho conquistou a competição em 2012, quando dirigia o Corinthians.



Já Renato Gaúcho é o único dos treinadores que conquistou a competição como jogador e como técnico. Ambas aconteceram com o Grêmio, a primeira em 1981 e a segunda em 2017. Além disso, como comandante, Renato já chegou em duas finais por Flamengo e Fluminense, sendo derrotado em ambas.



Outros participantes da competição, o Atlético-MG, o Botafogo e o São Paulo serão comandados por treinadores que ainda não venceram o torneio, O Galo demitiu o bicampeão Felipão recentemente e contratou Gabriel Milito, o Glorioso está perto de acertar com o português Artur Jorge e inicia a disputa comandado pelo interino Fábio Matias. E o São Paulo perdeu Dorival Junior, campeão em 2022, para a seleção brasileira, e tem Thiago Carpini como seu atual técnico.