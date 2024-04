Dillyene é Bela do Flamengo - Divulgação

Publicado 02/04/2024 11:13

Rio - Inspirada em um ensaio sensual que a popstar Kim Kardashian fez na neve, a Bela do Flamengo, Dillyene, posou de body em uma estação de ski localizada em Val Thorens - Les 3 vallées, localizada em Tarentaise, na França. Mesmo com as temperaturas extremamente baixas, a beldade caprichou nas poses.