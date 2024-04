Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/04/2024 09:30

Rio - Após fechar a contratação de Carlinhos, o Flamengo pode trazer mais um reforço entre jogadores que atuam no futebol brasileiro neste mês. De acordo com informações do portal "Goal", o Rubro-Negro está avaliando a chegada de mais um lateral-esquerdo.

O Flamengo contratou Matías Viña, que estava no futebol italiano, mas tanto ele quanto Ayrton Lucas foram convocados para os últimos compromissos de Chile e Brasil. Com receio de perdê-los na disputa da Copa América, que irá acontecer no meio do ano, durante a continuidade do Brasileiro, o clube carioca pode contratar mais um jogador para o setor.



Apesar desse desejo, o Flamengo não pensa em fazer um grande investimento. A semelhança de Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, essa possível contratação seria observando alguma oportunidade de mercado ou gastando pouco.



O Rubro-Negro poderá fazer investimentos maiores na janela de transferências do meio do ano, quando novamente o mercado europeu estará aberto. A contratação de um volante é uma das possibilidades.