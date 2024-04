Arrascaeta em ação pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arrascaeta em ação pelo Flamengo na semifinal do Campeonato CariocaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/04/2024 20:06

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na última segunda-feira (1), a renovação do patrocínio do Banco BRB para o clube. A empresa, que já vinha ocupando o espaço da omoplata da camisa, estendeu a parceria até abril de 2026, e pagará o valor fixo de R$ 25 milhões por ano.

O acordo também envolve a ampliação com o BRB para o Banco Nação, que pertence ao Flamengo, por mais cinco anos. Pelos novos termos, a empresa terá que pagar o valor mínimo de R$ 15 milhões por ano pelo projeto. Antes, o repasse era de R$ 0,30 por cliente cadastrado.

Com isso, a parceria com o BRB renderá ao Flamengo, no mínimo, R$ 40 milhões por ano. O valor é o mesmo que a empresa pagava para ocupar o espaço de patrocínio máster na camisa rubro-negra, até o ano passado.

Ao todo, o uniforme do Flamengo rende mais de R$ 240 milhões por ano ao clube. Veja a divisão:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024