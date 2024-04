Tite é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Tite é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/04/2024 17:50

Colômbia - O Flamengo está escalado para enfrentar o Millonarios no El Campín, às 19h desta terça-feira, 2, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores. Para a partida, o técnico Tite promoveu mudanças em relação ao time que venceu o Nova Iguaçu no último fim de semana . David Luiz, Viña, Igor Jesus e Bruno Henrique entraram nas vagas de Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno e David Luiz e Viña; Pulgar, Igor Jesus e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro.

De La Cruz, aliás, sequer fica no banco de reservas. Em nota, o clube informou que o meio-campista apresentou febre com quadro viral e foi retirado da relação do jogo.

A partida desta noite terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).