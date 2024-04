David Luiz atuará na vaga de Fabrício Bruno, poupado por desgaste físico - Alexandre Loureiro / AFP

Publicado 02/04/2024 15:15

Flamengo entrará em campo nesta terça-feira (2) pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América com uma novidade na defesa: David Luiz. O zagueiro foi escolhido por Tite para substituir Fabrício Bruno, que está desgastado devido ao alto número de jogos seguidos disputados.

David Luiz não entra em campo com a camisa rubro-negra há exatamente um mês, quando a equipe venceu o Madureira por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca. Na competição, ele foi titular em mais três oportunidades: contra o Boavista, o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa.

Nas quatro vezes que entrou em campo neste ano, David Luiz variou de dupla e de lado na defesa. Fez dois jogos com Léo Pereira - que também será titular no duelo desta terça -, e dois com Fabrício Bruno.

Em 2023, ele foi titular em seis jogos do Flamengo na Libertadores. Inclusive, esteve em campo nas duas partidas que ocasionaram a eliminação da equipe para o Olímpia, do Paraguai, nas oitavas de final.

Agora, em 2024, o zagueiro de 36 anos terá mais uma oportunidade de mostrar serviço no Rubro-Negro. A equipe deve entrar em campo, segundo o 'ge', com: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Igor Jesus (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha e Pedro.

Sob o comando de Tite, o Flamengo enfrenta o Millionarios, da Colômbia, fora de casa, às 19h (de Brasília), no Estádio El Campín. Além da equipe de Bogotá, o Bolívar-BOL e o Palestino-CHI fecham o Grupo E.