Estádio El Campín pouco antes da bola rolar para Millonarios x Flamengo - Marcelo Cortes CRF

Publicado 02/04/2024 18:07

Colômbia - O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), para fazer sua estreia na Libertadores contra o Millonarios-COL, no Estádio El Campín, em Bogotá. As duas equipes estão no Grupo E da competição, ao lado de Bolívar-BOL Palestino-CHI.

Para o duelo na Colômbia, o técnico Tite fez algumas mudanças em relação ao time que vinha mandando a campo. O Rubro-Negro começará a partida com Rossi; Varela, Fabrício Bruno e David Luiz e Viña; Pulgar, Igor Jesus e Arrascaeta; Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro.

Acompanhe os lances de Millionarios x Flamengo: