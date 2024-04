Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Zico Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 15:00

Rio - Com dois títulos da Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil conquistados nos últimos cinco anos, o Flamengo se consolidou como um dos clubes mais fortes do futebol sul-americano, ainda assim, o Mundial de Clubes ainda não foi conquistado pelo clube. Campeão em 1981 e maior ídolo da história do Rubro-Negro, Zico acredita que o Flamengo tem condições de buscar um reforço de nome global para entrar forte na disputa da competição que terá novo formato em 2025.

"O Flamengo está muito forte no momento e tem muita credibilidade no mercado (de transferências), o suficiente, na minha opinião, para sair e tentar contratar um dos maiores nomes do futebol mundial, principalmente sabendo que estará neste torneio", afirmou em entrevista à Fifa.



Na edição da competição no ano que vem, a Fifa irá promover um campeonato com a participação de 32 clubes. Alguns já estão confirmados como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Chelsea, Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern e Inter de Milão.



"Como já tem um elenco forte, seria bom ir atrás de um grande nome, alguém que esteja um nível acima. Quanto mais você fortalecer a equipe, melhores serão os resultados. Portanto, faz sentido voltar todos os esforços para fortalecer a equipe o suficiente para poder enfrentar uma equipe europeia", completou o Galinho.