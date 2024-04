Imane Chebel, de 29 anos, é jogadora da seleção da Argélia - Divulgação/Imane Chebel

Imane Chebel, de 29 anos, é jogadora da seleção da ArgéliaDivulgação/Imane Chebel

Publicado 01/04/2024 13:41

Rio - O Flamengo fechou mais uma contratação para o futebol feminino. O Rubro-Negro acertou com a zagueira Imane Chebel, da Argélia. A jogadora, de 29 anos, estava no Arna-Bjornar, da Dinamarca, e assinou contrato com o clube carioca até o fim deste ano.

Nascida em Québec, no Canadá, Imane Chabel é filha de pais argelinos e, por isso, decidiu defender a seleção da Argélia. Ela teve passagens pelo Concordia Stingers, do Canadá, BIIK-Kazygurt, do Cazaquistão, Fleury 91, da França, e Arna-Bjornar, da Dinamarca.

Imane Chabel é o décimo reforço do Flamengo para a temporada de 2024. A argelina disputará posição com as zagueiras Daiane, Thais Regina, Núbia, Day Silva e Sorriso. O Rubro-Negro busca se recuperar na temporada após a queda na Supercopa Feminina e Copa Rio, além do início turbulento no Brasileirão.

A argelina é a primeira contratação internacional da temporada. O principal reforço do Flamengo no futebol feminino foi a centroavante Cristiane. Além delas, o Rubro-Negro contratou as goleiras Gabi Barbieri e Bibi, as zagueiras Sorriso e Day Silva, a lateral Fabi Simões, a volante Djeni, a meia Naná e atacante Gláucia.